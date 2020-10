TS – Inter-Milan: a San Siro l’accoglienza dei tifosi, nonostante l’emergenza

Prima della gara tra Inter e Milan, i tifosi delle due squadre si sono ritrovati all’esterno di San Siro per poter accogliere i pullman, nonostante l’emergenza Coronavirus. Infatti, Curva Nord e Curva Sud non hanno potuto assistere alla gara per il limite di 1000 spettatori allo stadio e quindi non ci sono state le coreografie delle due tifoserie.

Per questo motivo i tifosi si sono ritrovati e hanno organizzato una festa all’arrivo dei pullman della squadra di Antonio Conte e Stefano Pioli. Nonostante le raccomandazioni degli esponenti delle due tifoserie è stato impossibile mantenere il distanziamento sociale. Come riporta Tuttosport, i tifosi di Inter e Milan hanno portato striscioni, cantato cori e acceso fumogeni, senza porre molta attenzione alle norme anti-contagio.

