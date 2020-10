Non c’è più traccia del vero Brozovic: niente genialate, è morbido in marcatura. Il confronto dei voti

Non è stato un ottimo derby quello di Marcelo Brozovic, che nella sfida fra Inter e Milan non ha brillato né in fase di impostazione né in quella di contenimento. Al croato era stato infatti affidato Hakan Calhanoglu, che però è riuscito a muoversi con tranquillità.

PASSIONE INTER 4.5 – Poco concreta la presenza del centrocampista croato sulla mediana interista. In un match che fa della velocità e della fisicità due caratteristiche preponderanti, si trova come un pesce fuor d’acqua.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Un separato in casa. Non c’è più traccia del Brozo di una volta, tutto corsa e lucidità. Gioca un po’ a nascondino, con la scusa della blanda marcatura su Calhanoglu. Senza Sensi, l’Inter non trova un senso.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Il più arretrato del centrocampo nerazzurro sta lì anche per controllare Calhanoglu, però per riuscirci dovrebbe avere ben altre caratteristiche.

TUTTOSPORT 5 – Conte gli affida Calhanoglu, che nonostante la marcatura fa ciò che vuole. A corredo, non regala una genialata che sia una.

