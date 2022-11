Brozovic continua a mettere minuti nelle gambe, ma è sempre lo stesso

Il croato si è reso autore di una prestazione positiva , nonostante il risultato già ampiamente acquisito. Lo sottolineano anche i voti dei quotidiani odierni. Infatti, sia per la Gazzetta dello Sport , sia per il Corriere dello Sport, Brozovic ha meritato un 6.5 in pagella .

Per la Rosea, in particolare, "Brozo non è cambiato: vuole la palla sempre, a costo di andarsela a prendere tra i centrali". Mentre il quotidiano romano sottolinea un ingresso in campo nel quale "evidenzia i suoi progressi". Dal centrocampista croato, dunque, solo segnali positivi.