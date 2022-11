Calhanoglu si è preso l’Inter: ora Brozovic può rientrare con calma

Il croato torna tra i convocati, ma ora i nerazzurri non hanno fretta grazie alle prestazioni del centrocampista turco

Enrico Traini

Juventus-Inter, in programma domani sera alle 20.45, segnerà un ritorno importante per i nerazzurri. Infatti, tra i convocati ci sarà anche il nome di Marcelo Brozovic, al rientro dall'infortunio. Ma per il croato la titolarità può attendere.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, difficilmente Brozovic riacquisirà il suo ruolo centrale nell'Inter fin da subito. In queste settimane, infatti, i nerazzurri hanno trovato un suo valido sostituto in Hakan Calhanoglu. Il turco si è preso l'Inter a suon di gol e prestazioni, calandosi alla perfezione nel ruolo di regista richiestogli da Simone Inzaghi.

L'importanza di Brozovic non è di certo in discussione, ma ora l'Inter può gestire il suo rientro con maggiore calma e guardando già al periodo successivo al Mondiale, nel 2023. Infatti, sempre secondo il quotidiano romano, è improbabile rivedere il croato titolare nelle 3 partite da qui alla sosta.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Il rientro di Brozovic contro la Juventus è un'ottima notizia per l'Inter. Ma la situazione attuale del centrocampo nerazzurro è ben diversa da quella dello scorso anno, che vide l'Inter andare in crisi totale senza il suo regista titolare. Ora, invece, Calhanoglu ha dato delle sorprendenti garanzie e il centrocampo ha un'alternativa in più.

Difficile pensare che questo possa essere un problema, come ribadito anche da Simone Inzaghi nel post-partita di Inter-Viktoria Plzen. Avere più soluzioni, al contrario, potrebbe diventare un'arma importante nella seconda parte di stagione, quando si decidono le competizioni. E in questo momento, l'Inter sembra avere qualcosa in più rispetto allo scorso anno.