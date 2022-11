Inzaghi studia la strategia per fare gol alla Juventus

Il tecnico dell'Inter cerca il modo di battere la difesa bianconera e si affida ai suoi attaccanti

Enrico Traini

La gara di domani sera tra Juventus e Inter non è solo una sfida tra due grandi squadre. Si tratta anche di uno scontro tra due filosofie opposte: la difesa dei bianconeri, la prima del campionato, contro l'attacco dei nerazzurri, in un ottimo momento di forma.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Simone Inzaghi starebbe studiando il modo per scardinare la retroguardia bianconera. Per farlo, il tecnico nerazzurro si affiderà sicuramente alla sua coppia offensiva, Lautaro Martinez-Dzeko, tornati molto incisivi nell'ultime trasferte, e all'ottimo momento di forma di Barella, 3 gol nelle ultime 3 partite.

Il tecnico, inoltre, sarebbe rimasto impressionato dalla Juventus vista in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Per questo motivo, giovedì avrebbe sottoposto la squadra una lunga sessione video. L'obiettivo? Studiare nei minimi dettagli i bianconeri e trovare il modo migliore per colpirli.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Non è in dubbio che un risultato positivo dell'Inter all'Allianz Stadium passerà anche dalla prestazione dei suoi attaccanti. Il periodo di forma è molto buono per entrambi, anche se Lautaro cerca ancora il primo gol in trasferta alla Juventus. I bianconeri fanno della difesa una loro arma e i nerazzurri hanno già mostrato in passato le difficoltà ad attaccare una retroguardia molto abbottonata. Pertanto, la mano di Inzaghi sarà decisiva e molto dipenderà anche dalle sue scelte.