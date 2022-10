Inter, Brozovic brucia le tappe: possibile rientro già contro la Sampdoria

Marcelo Brozovic sta bruciando le tappe nel percorso di rientro dall'infortunio subito il 25 settembre durante Austria-Croazia. Addirittura, secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 77 potrebbe tornare a disposizione per il match di sabato 29 contro la Sampdoria. In tal caso, naturalmente, non ci sarebbero prospettive di minutaggio in campo: il croato, però, potrebbe ricominciare ad assaggiare la convocazione e la vicinanza con la squadra non solo durante gli allenamenti settimanali. La sua assenza è stata pesante per l'Inter, visto il ruolo nevralgico ricoperto nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.