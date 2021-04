Inter-Cagliari, Conte (Inter Tv): “Godiamoci questo momento. Anche se gli altri cercano il pelo nell’uovo”

La squadra nerazzurra batte il Cagliari e si riporta a +11 dal secondo posto

Dopo l'1-0 rifilato al Cagliari e l'11esima vittoria consecutiva in campionato, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la sfida di San Siro e per commentare la prestazione dei suoi.

"Abbiamo giocato contro un Cagliari che è venuto a difendersi e per questo siamo partiti con un centrocampo tecnico e un attaccante a cui piace giocare tra le linee per dare riposo ad Hakimi e a Lautaro . C'è consapevolezza da parte di questi ragazzi. Il loro portiere è stato il migliore in campo, potevamo fare gol prima. Abbiamo mantenuto lucidità e giusta attenzione perché queste sono gare che possono cadere nel dramma".

"L'esultanza? C'è condivisione in tutto e per tutto. Abbiamo condiviso momenti meno felici perché quest'anno abbiamo attraversato momenti poco felici e solo dei grandi uomini potevano uscirne. Tutti soffriamo e potessi giocare lo farei per dare una mano ai ragazzi, ma non lo faccio perché li affosserei. Da allenatore non mi farei giocare. E' giusto condividere e trasferire emozione, li bacio in fronte e mi sento un fratello maggiore con uno minore. Voglio che loro sentano il loro affetto come io sento il loro nei miei confronti".