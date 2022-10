Inter, si va verso un cambio nel tandem d’attacco titolare?

Ecco la situazione in casa nerazzurra

Pietro Magnani

La doppietta di Dzeko ed il momento no di Lautaro potrebbero portare, temporaneamente, ad un cambio di gerarchie in casa nerazzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, il bosniaco potrebbe non riaccomodarsi subito in panchina.

Con il rientro di Lukaku ormai imminente per Inter-Salernitana, alcune cose dovranno inevitabilmente cambiare in attacco. E secondo la Rosea, posto che il belga, quando disponibile, è titolare inamovibile, le cose potrebbero cambiare per il suo partner d'attacco. Lautaro infatti è in difficoltà cronica e non segna da 9 partite, mentre Dzeko sembra in ottime condizioni. Ecco perché nelle prossime partite di campionato, Inzaghi potrebbe puntare sulla coppia di peso Dzeko-Lukaku. I due infatti, pur essendo meno amalgamati rispetto alla LU-LA, sono sicuramente più compatibili rispetto al duo Dzeko-Lautaro.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER.

Possibile che Inzaghi in alcune occasioni voglia rimescolare le carte in tavola e cercare varianti diverse in attacco, anche a seconda dell'avversario. Ma francamente ci sembra improbabile che voglia scomporre, anche solo per qualche turno, la LU-LA. Lukaku e Lautaro sono complementari come hanno ampiamente dimostrato in passato. Il calo di Lautaro è anche imputabile all'assenza del compagno di reparto. Perciò, anche nell'ottica di ritrovare un Toro ad altri livelli, sarebbe controproducente metterlo in panchina per lasciare il posto a Dzeko. L'effetto boomerang psicologico sarebbe negativo, soprattutto visto comunque il lavoro dell'argentino per la squadra. A nostro modesto parere, la LU-LA rimarrà la coppia titolare. Dzeko, come Correa, rimarrà un'importante variante allo schema predefinito.