GdS – Inter, oggi il Cda straordinario. Trattativa aperta con Bc Partners, intanto si dimette il Cfo Williams

Come un fulmine a ciel sereno, la possibilità che l’Inter possa vendere le proprie quote di maggioranza giorno dopo giorno sta diventando sempre più credibile. L’ammissione da parte di Marotta e Conte nelle dichiarazioni rilasciate a ridosso della partita vinta ieri pomeriggio a Firenze, lascia intendere che Suning sta seriamente pensando di cedere alla corte di Bc Partners in un momento economico che, come risaputo, è davvero complicato.

Questa mattina, ad esempio, anche La Gazzetta dello Sport ha confermato la convocazione per la giornata odierna di un Cda straordinario in casa Inter, con il presidente Steven Zhang collegato in videoconferenza per fare il punto della situazione. Dopo le dimissioni del Cfo Tim Williams di poche settimane fa, resta apertissima la trattativa con il fondo di private equity con sede principale a Londra per una valutazione complessiva di 700-800 milioni di euro.

Come ben sappiamo, la famiglia Zhang ha incaricato la Goldman Sachs come advisor responsabile dell’operazione, anche se l’obiettivo principale del gruppo Suning rimane il rifinanziamento del bond da 375 milioni di euro in scadenza nel 2022. Secondo la rosea serviranno ancora diverse settimane prima di avere più chiarezza intorno all’intera vicenda, anche perché altri fondi si sarebbero interessati al club negli ultimi tempi e potrebbero farsi avanti. E attenzione anche alla trattativa per gli stipendi di luglio e agosto, posticipati alcuni mesi fa di comune accordo per questo febbraio.

