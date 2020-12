Conte: “Vidal assente, a centrocampo situazione non ideale. Biscotto? È la Champions, non tornei da bar”

Mai come domani, il match tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà un duello da dentro o fuori, con almeno tre diversi scenari che potrebbero verificarsi al triplice fischio sia di San Siro che di Valdebebas, dove il Real Madrid ospiterà il Borussia M’Gladbach per un’altra sfida dalla temperatura ad altissimi livelli.

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte si è presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia insieme a Danilo D’Ambrosio (qui le sue parole). Queste le sue parole:

Centrocampo – “In quel reparto la situazione non è delle migliori, farò le scelte giuste per l’Inter. Dobbiamo guardare la realtà dei fatti, e questa dice che bisogna vincere contro una squadra importante: nelle difficoltà dobbiamo essere bravi ad esaltarci, nonostante le assenze. Una settimana fa eravamo morti, ora abbiamo visto uno spiraglio di luce. Biscotto? Parliamo di Champions, non tornei da bar”.

Avversario – “Giocare contro lo Shakhtar non è mai semplice, è la terza volta per noi in poco tempo. Noi abbiamo un solo risultato su tre, loro due: proveremo in tutti i modi ad ottenerlo”.

Vidal – “Non è disponibile per la partita di domani, rischiandolo correremmo il rischio di allungare i tempi di recupero e non possiamo permettercelo”.

Scelte – “L’allenamento di oggi sarà importante perché farò delle valutazioni decisive per la partita di domani. Saremo colpiti in un reparto, ma le difficoltà ci devono esaltare e portarci a far meglio”.

