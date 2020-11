CdS – Inter, Conte è stato chiaro con la squadra: maggiore cattiveria da qui in avanti

E’ stato un inizio di stagione un po’ anomalo per l’Inter fino a questo momento. La formazione nerazzurra, come sottolineato più volte da Antonio Conte, riesce a dominare meglio le partite rispetto allo scorso anno, costruendo trame di gioco piuttosto interessanti. Nel confronto con l’avvio dello scorso anno, però, in campionato la squadra ha fatto registrare ben 7 punti in meno in classifica, ma soprattutto ha subito molte più reti.

La nuova Inter di Antonio Conte, votata su un calcio più offensivo rispetto ad un anno fa, sta mancando infatti di cattiveria. Ed è su questo tasto che il tecnico leccese ha battuto insieme ai suoi ragazzi dopo il pareggio contro il Parma. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’allenatore sta cercando di pungere la squadra e far venire fuori nuove motivazioni, ma specialmente quel carattere che in questa stagione ha visto solamente in occasione delle sfide contro la Fiorentina e il Benevento.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<