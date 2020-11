Real Madrid-Inter, Sanchez presente nella rifinitura. Confermato il forfait per Lukaku

Come ci si poteva aspettare, l’Inter dovrà fare a meno di Romelu Lukaku in vista del match di domani sera in Champions League contro il Real Madrid. Come confermato dal giornalista Marco Barzaghi, il centravanti belga non si è allenato questa mattina e non dovrebbe neanche partire per Madrid insieme alla squadra. L’unica nota lieta per Antonio Conte riguarda invece il recupero di Alexis Sanchez, presente insieme ai compagni nella rifinitura di Appiano Gentile.

Insomma, poche sorprese in casa Inter dal momento che già dagli esami di settimana scorsa che avevano evidenziato l’infortunio di Lukaku si era capito che difficilmente l’attaccante avrebbe recuperato per Madrid. L’obiettivo più realistico per i nerazzurri è quello di poter riavere il belga a disposizione per la sfida di domenica contro l’Atalanta. Andranno valutate anche le condizioni di Alexis Sanchez, a questo punto sicuramente convocato per domani sera, ma ancora in dubbio per una maglia da titolare.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<