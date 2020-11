GdS – Inter, ora serve continuità. Obiettivo filotto di vittorie fino a Natale: il calendario fa sorridere Conte

L’Inter vince e convince, come poche volte è riuscita a fare in questa stagione. I nerazzurri hanno dominato il Sassuolo per 3 a 0 ed è stata una grande prova dopo la brutta figura in Champions League contro il Real Madrid. Antonio Conte conquista altri tre punti in campionato, dopo la vittoria casalinga contro il Torino ed ora è in cerca di continuità in vista delle prossime partite.

Secondo La Gazzetta dello Sport questo può essere un fattore decisivo per l’Inter. Da qui a Natale, infatti, il club di Suning dovrà affrontare un calendario tutto sommato abbordabile e può regalare quella continuità di risultati che manca. Oltre al Napoli, ci sono Bologna, Cagliari, Spezia e Verona: sfide in cui Conte punterà ad un filotto di vittorie, per trasformare la reazione messa in campo ieri in azione.

