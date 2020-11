GdS – Tra Conte e l’Inter è nato il ‘patto Scudetto’. Il confronto dopo il Real ha un obiettivo preciso

L’Inter ha rialzato la testa. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, infatti, si è vista tutta un’altra squadra e contro il Sassuolo ha dominato dall’inizio fino alla fine. L’approccio è stato decisamente diverso rispetto alle ultime gare, frutto di un atteggiamento aggressivo tanto caro ad Antonio Conte. Dopo la gara di mercoledì c’è stato un lungo confronto tra tecnico e squadra, confermato anche da Lautaro Martinez nell’intervallo dal match di ieri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il confronto può essere considerato come un vero “patto scudetto”. I nerazzurri sono scesi in campo con la voglia di azzannare la partita ed è come se avessero finalmente accesso l’interruttore. Si sono visti tanti aspetti positivi e pochi negativi ieri, segnale che il dialogo tra Conte e i suoi giocatori abbia stabilito un patto molto ambizioso, come riferisce il quotidiano sportivo. Rialzare la testa e lottare per quell’obiettivo che manca ormai da troppi anni: lo Scudetto.

