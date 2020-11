In giornata nuovo test per Brozovic. Buone notizie per Padelli: il punto in casa Inter

L’Inter è tornata a brillare, battendo il Sassuolo per 3 a 0. La rete di Sanchez, l’autogol di Chiriches e il gol di Gagliardini hanno regalato i tre punti ad Antonio Conte ed ora si pensa già alla delicata sfida di martedì contro il Borussia in Champions League. Marcelo Brozovic non ha preso parte alla partita, dopo la positività debole accertata ieri prima del match.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato era comunque partito per Reggio Emilia con un auto privata e l’Inter sperava di ripetere il caso Gagliardini e quindi che prima della gara sparisse la positività. Ieri mattina è arrivato invece l’esame del tampone che ha accertato la positività al Covid e Brozovic è tornato così a Milano. Oggi verrà fatto un nuovo esame in vista dell’impegno in Champions League e Conte spera di recuperarlo quanto prima. Nel frattempo buone notizie per Padelli, che è tornato negativo dopo la positività riscontrata prima di Atalanta-Inter.

