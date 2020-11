GdS – La moviola di Sassuolo-Inter: giusto annullare la rete di Lukaku, un solo neo per l’arbitro Irrati

L’Inter torna alla vittoria dopo il passo falso il Champions League contro il Real Madrid. Gli uomini di Antonio Conte hanno reagito alla grande, dominando in lungo e in largo il Sassuolo e autori di una prestazione di qualità. Con un secco 3 a 0 l’Inter torna a brillare, in un match facile anche per la terna arbitrale. Non è stato mai usato infatti il VAR e per l’arbitro Irrati c’è di fatto un solo errore di valutazione su un calcio di punizione in favore della squadra di casa, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

LA MOVIOLA – “In una partita non complicata nella direzione dell’arbitro pistoiese Irrati spicca un solo errore di rilievo: è quello al 34’ quando Raspadori lanciato va giù di fronte all’area avversaria sull’intervento di Gagliardini. Per il direttore di gara, che spiega chiaramente con i gesti, l’interista colpisce palla e l’entrata è regolare, ma è un abbaglio. Mancano il giallo e una punizione potenzialmente interessante per il Sassuolo. Due minuti dopo rischia ancora Gagliardini che sbraccia su Chiriches ma se la cava con una punizione. All’80’ giusto il giallo a Perisic protagonista di falli ripetuti su Muldur e Locatelli. All’85’ Lukaku in rete, ma è corretta la chiamata del secondo assistente che sbandiera il fuorigioco che annulla”.

