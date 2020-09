TS – Inter, Conte parlerà presto: conferenza congiunta con un dirigente per presentare la stagione

Antonio Conte non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale da quando la stagione dell’Inter è ripartita. Come riportato da Tuttosport il tecnico nerazzurro non parla alla stampa dalla notte del 21 agosto, dopo la finale persa di Europa League contro il Siviglia.

La Pinetina non può ospitare conferenze stampa aperte a molti giornalisti e il club starebbe studiando un modo per ovviare a questo problema.

Per questo Conte non ha ancora parlato ma lo farà presto: possibile una conferenza all’inizio della prossima settimana per presentare la nuova annata. Il tecnico potrebbe essere accompagnato da un dirigente.

