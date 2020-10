Domani nuovi tamponi per Gagliardini e Nainggolan: Conte incrocia le dita

La notizia della negatività di Alessandro Bastoni ha riportato un po’ di sereno nell’ambiente nerazzurro. Restano comunque 5 i giocatori positivi, con Conte che spera di recuperare qualche altra pedina importante per l’esordio in Champions League in programma mercoledì e per il tour de force che aspetta l’Inter nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quella di domani sarà una giornata cruciale. Infatti sia Gagliardini che Nainggolan si sottoporranno ad un nuovo tampone. L’Inter e Conte incrociano le dita.

