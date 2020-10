GdS – Sfogo Eriksen, l’Inter non ha gradito: Conte gli preferisce Brozovic. Decisivo dalla panchina?

Le dichiarazioni di Eriksen rilasciate dal ritiro della Danimarca non sono piaciute in casa Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha avuto modo ieri in conferenza di replicare al fantasista danese.

Il tecnico nerazzurro si aspetta che sia lo stesso giocatore a dimostrare quello che non ha fatto ancora vedere in campo. Meno parole, più fatti. Nel ballottaggio con Brozovic l’ex Tottenham oggi parte svantaggiato: sulla trequarti infatti è favorito Barella alle spalle della LuLa ma Eriksen sarà la prima carta da giocarsi in corso d’opera contro il Milan. Poi toccherà a lui “parlare” in campo.

