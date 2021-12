Inter, Correa scalpita ed è recuperato per il gennaio di fuoco

L'argentino partirà probabilmente già per Bologna

Joaquin Correa , pupillo di Simone Inzaghi , doveva essere l'arma in più di questa Inter . E, in alcuni frangenti, lo è anche stato. Peccato che, proprio quando era al pieno della condizione ed in rampa di lancio, sia incappato nel solito infortunio muscolare. L'argentino da sempre si è dimostrato fragile muscolarmente, ma, finalmente, ora tutto sembra risolto.

Come riportato da Tuttosport, Il Tucu è infatti ormai pienamente recuperato dopo la distrazione ai flessori della coscia sinistra accusata contro la Roma. Giovedì alla ripresa degli allenamenti, Correa sarà presente e tornerà a lavorare con il gruppo squadra. Probabile che sia già arruolabile e convocabile da Inzaghi per la ripresa del campionato contro il Bologna. Nessuno in casa nerazzurra ha voluto forzare i tempi di recupero, ma il suo apporto ora sarà necessario. Il calendario terribile dei nerazzurri tra gennaio e febbraio richiede l'apporto di tutti, in primis dei giocatori che possono essere determinanti proprio come Correa.