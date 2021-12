Mercato – Inter, contatti con l’Everton per Digne: la situazione

Nerazzurri alla carica con gli inglesi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti per portare avanti la trattativa per il francese, anche se per il momento l'Everton non sembra disposto ad ammorbidire le proprie pretese. L'Inter infatti può operare solo con un prestito con diritto di riscatto, mentre il club di Liverpool vuole un obbligo di riscatto. I nerazzurri hanno il gradimento del giocatore e la rottura totale tra Digne e Rafa Benitez potrebbe dare una mano a Marotta. La trattativa decollerà però solo quando ci sarà un'uscita in rosa: Kolarov, Vecino e Sensi sono i principali indiziati per lasciare il posto al nazionale francese, indicato proprio da Inzaghi. Il tecnico infatti vuole impiegare Dimarco principalmente da centrale d'assalto e non da laterale a tutta fascia. Urge quindi un vice Perisic: l'unica vera debolezza al momento è proprio in quella corsia.