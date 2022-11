Inter, ancora problemi fisici per Correa: niente Mondiale per lui

Continua il momento no del Tucu Correa . L'attaccante argentino, che nell'amichevole dell'Argentina aveva anche segnato, non potrà partecipare al Mondiale in Qatar, dopo averlo praticamente sfiorato.

Il giocatore nerazzurro, che era già in ritiro per la competizione, avrebbe accusato un problema al tendine d'Achille della gamba sinistra. Il problema è un riacutizzarsi dell'infiammazione che lo aveva tenuto lontano dai campi per qualche partita nel mese di ottobre. Una brutta gatta da pelare per Inzaghi, alle prese anche con gli acciacchi di Lukaku, oltre che ovviamente per il giocatore, che non potrà partecipare al Mondiale all'ultimo momento.