Inter, non solo Vazquez dalla Spagna: spunta un nome anche per la mediana

Musah e Vazquez sono sicuro delle scommesse, ma anche giocatori che hanno enormi margini di miglioramento. Investire su giovanissimi e nel frattempo riuscire a contenere o abbattere i costi, come successo con Asllani, è una politica difficile, ma sicuramente fruttuosa. I nerazzurri potrebbero infatti mettersi in casa presente e futuro, non solo in termini sportivi. Profili simili infatti, pronti ad esplodere, potrebbero in un lontano futuro tornare molto comodi anche per le casse del club in caso di cessione. Un investimento duplice quindi, che potrebbe portare molte soddisfazioni.