Da Bastoni ai sudamericani: Conte in ansia per i Nazionali. Il gruppo completo solo 48 ore dal derby

Il derby, in programma contro il Milan il 17 ottobre a San Siro, è lontano ma Conte deve fare i conti già con diversi problemi. A partire dalla notizia di Alessandro Bastoni, risultato ieri positivo al coronavirus con l’Under 21. Il difensore nerazzurro effettuerà un nuovo test, se fosse confermata la sua positività la presenza nel derby sarebbe a forte rischio.

Ma non solo perché anche i viaggi oltreoceano dei sudamericani non fanno dormire sogni tranquilli a Conte. Lautaro, Sanchez e Vidal saranno in gruppo solo giovedì 15, ovvero 48 ore prima della stracittadina di Milano.

