Di Livio critico su Eriksen: “Non dà qualcosa in più, preferisco Barella e Vidal. Ecco cosa manca all’Inter”

Intervistato da TMW Radio, l’ex calciatore Angelo Di Livio ha parlato dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte: “Lo vedo meno battagliero. Non so se questo profilo basso sia per il bene della squadra o perché sia stanco di combattere. Il vero problema della società nerazzurra, che ha un organico straordinario, è l’assenza di un vice-Lukaku. Grosso problema: è il più forte e se non hai chi può sostituirlo per caratteristiche devi cambiare atteggiamento e modo di giocare”.

Su Eriksen: “Quando un allenatore non ti fa giocare significa che non lo metti in difficoltà in settimana, negli allenamenti. Se lui non gioca vuol dire che non sta bene, eppure era uno di quelli che volevano tutti. I giocatori vanno conosciuti a fondo, anche nel carattere”.

Poi prosegue: “Se io devo scegliere faccio giocare Barella e Vidal ad occhi chiusi, ed Eriksen no. Mi sembra un po’ lezioso il ragazzo, non riesce sempre a dare quel qualcosa in più: è mono-passo e non fa la differenza. Barella invece è eccezionale, Vidal è un guerriero: non avrei dubbi sulla scelta”.

