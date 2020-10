Skriniar e Bastoni positivi, Conte si affida a D’Ambrosio e Kolarov: difesa nuova per il derby

Conte deve correre subito ai ripari. Complice la notizia della positività di Skriniar e Bastoni, il tecnico nerazzurro è già al lavoro per capire come arginare l’emergenza in difesa in vista del derby in programma contro il Milan sabato 17 ottobre a San Siro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, toccherà con ogni probabilità a D’Ambrosio e Kolarov scendere in campo al fianco di De Vrij nella consueta difesa a 3. L’azzurro agirà sul centro-destra, il serbo sostituirà Bastoni sul centro-sinistra. In fase difensiva Kolarov offre meno garanzie dell’ex Parma e Atalanta, ma può essere un’arma letale da sfruttare sulle palle inattiva.

La conferma di Ranocchia come vice De Vrij e l’arrivo di Darmian, autentico jolly difensivo, danno al tecnico la possibilità di non sentirsi totalmente scoperto

