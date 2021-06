CdS – Inter, aria di rinnovo per i dirigenti: l’indizio con l’ingaggio di Inzaghi

Il presidente Zhang potrebbe prolungare i rispettivi accordi di un altro anno

Dopo l'eccellente lavoro svolto soprattutto con l'arrivo di Beppe Marotta nel ruolo di amministratore delegato, il contratto dei dirigenti dell'Inter potrebbe essere presto rinnovato. Oltre al varesino, come segnalato questa mattina dal Corriere dello Sport, anche il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Baccin - compreso l'intero gruppo di lavoro che va dagli osservatori al settore giovanile - hanno infatti l'accordo con il club nerazzurro in scadenza nel giugno 2022.

Per evitare di entrare nella nuova stagione con il contratto in scadenza per l'intera dirigenza, l'idea di Steven Zhang è quella di prolungare quantomeno di un anno l'intesa con tutti, considerato il grande lavoro svolto specialmente nelle ultime tre annate. Il biennale che Simone Inzaghi avrebbe già firmato per diventare nuovo allenatore dell'Inter, in tal senso potrebbe essere l'indizio che l'intero gruppo dirigenziale - proprio come il tecnico - sarà legato ai colori nerazzurri fino al giugno 2023.