CdS – Offerta dell’Atletico per Lautaro: l’Inter non l’ha neanche presa in considerazione

In attesa di chiudere la cessione di Achraf Hakimi in una trattativa che sembra ben avviata con il Paris Saint Germain , l' Inter sta cercando sull'altro fronte di blindare gli altri big che fanno parte della propria rosa. A partire da Romelu Lukaku che a breve potrebbe ricevere una chiamata dal Chelsea dopo l'ultimo interesse nei suoi confronti della formazione campione d'Europa. Ma non solo, perché in Spagna continuano ad accostare Lautaro Martinez alle due di Madrid e addirittura sarebbe già stata formulata una prima offerta per l'argentino da parte dell' Atletico .

Secondo quanto riportato nell'edizione di questa mattina dal Corriere dello Sport, i colchoneros avrebbero comunicato una prima proposta all'Inter da 40/50 milioni di euro. Una cifra ben lontana sia dal reale valore del calciatore che dalla valutazione di mercato che ne fa il club per la sua cessione. Proprio per questo motivo dalle parti di Viale della Liberazione questa prima offerta dell'Atletico Madrid per Lautaro Martinez non è stata assolutamente presa in considerazione. Anzi, l'idea è quella di lavorare una volta per tutte al rinnovo dell'argentino, sperando di poterlo trattenere a Milano quanto più tempo possibile.