Vidal positivo al Covid: “Tornerò presto in campo, ma vi chiedo di vaccinarvi!”

Il centrocampista cileno salterà i primi due impegni con la sua nazionale

Un duro colpo per la selezione cilena la positività di Arturo Vidal, comunicata nella notte dallo stesso calciatore. Il centrocampista dell' Inter , che aveva fatto di tutto pur di recuperare dall'intervento al ginocchio ed essere a disposizione della sua nazionale per giocarsi i prossimi due impegni delle eliminatorie per i mondiali contro Argentina e Bolivia, dovrà inevitabilmente rimanere fuori fin quando non tornerà negativo. C'è fiducia invece in vista dell'esordio in Copa America del 13 giugno del suo Cile contro l' Argentina , nonostante lo stesso Vidal difficilmente arriverà al top della forma.

Questo il suo post su Instagram: "Purtroppo nel test di oggi ho saputo di essere risultato positivo al Covid, per via di un amico che senza avere sintomi era risultato positivo in un controllo preventivo. Questa volta non potrò essere in campo, ma sarò al fianco dei miei compagni con tutta la mia forza. Voglio recuperare presto per vestire nuovamente 'La Roja' di tutti. Ringrazio tutti i professionisti medici che si stanno prendendo cura di tutti i cileni che stiamo lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo per favore, chi può vaccinarsi che lo faccia!".