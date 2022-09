Inter scossa dai ‘vecchietti’: Dzeko da record, Mkhitaryan sarà prezioso

Tirar fuori degli aspetti positivi da una prestazione così opaca come quella espressa dall'Inter nel derby con il Milan risulta davvero complicato, ma nella valutazione complessiva della gara non tutto è andato male. Vero che i cambi di Inzaghi sono stati stavolta tardivi, ma allo stesso tempo proprio dalle sostituzioni sono arrivate migliori notizie per il tecnico. Rispetto alla sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, chi è entrato dalla panchina ieri sera ha suonato la carica consentendo alla squadra di andare ad un passo dal pareggio almeno in tre diverse occasioni.