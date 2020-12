Caso Eriksen, Vanni (La Repubblica) fa chiarezza: “Bonus legato alle presenze? Una balla”

Dopo la bella vittoria dell’Inter contro il Bologna per 3 a 1, in casa nerazzurra è scoppiato un caso legato a Christian Eriksen. Il trequartista danese è entrato a due minuti dal termine della gara, scatenando l’ira e i commenti di tanti tifosi che hanno criticato la scelta di Antonio Conte, parlando addirittura di umiliazione. Nel frattempo erano circolate voci che spiegavano la scelta del tecnico, ‘costretto’ a far fare un certo numero di presenze al numero 24 nerazzurro al fine di raggiungere eventuali bonus.

Questa indiscrezione è stata categoricamente smentita da Franco Vanni, noto giornalista de La Repubblica. Attraverso il proprio profilo Twitter, ha dichiarato: “La voce secondo cui Antonio Conte farebbe fare qualche minuto ad Eriksen per aiutarlo a raggiungere un fantomatico bonus legato alle presenze, è ovviamente una balla”.

