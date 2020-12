TS – Eriksen via a gennaio? Conte sogna Kanté al suo posto. E occhio alla pista De Paul: la situazione

Sarà una sessione di mercato movimentata per l’Inter, sia in entrata che in uscita. A tenere banco in casa nerazzurra c’è il caso Eriksen, fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte e che probabilmente cambierà casacca a gennaio. Marotta sta cercando la soluzione migliore per tutti e cercherà di accontentare il suo tecnico per formare una rosa a sua immagine e somiglianza.

Secondo quanto dichiarato da Tuttosport, in cima alla lista dei desideri dell’allenatore c’è sempre Kanté. Per gennaio l’Inter cercherà di rimpiazzare il suo numero 24 con il campione del mondo francese, anche se sarà un’affare decisamente complicato. Pista più percorribile che potrebbe accontentare il tecnico leccese è invece quella che porta a De Paul, per cui l’Udinese non fa comunque sconti.

Oltre ad Eriksen, chi vede il futuro sempre più lontano da Milano è Radja Nainggolan. Conte lo ha praticamente tagliato fuori dal suo progetto e per lui resta viva l’ipotesi Cagliari in vista della prossima finestra di mercato.

