GdS – Inter, questo è il miglior Lukaku di sempre. Conte fondamentale per la sua crescita: i numeri

E’ sempre più il trascinatore di questa Inter e non smette più di segnare. Romelu Lukaku è il bomber di Antonio Conte e lo ha dimostrato a suona di gol, protagonista anche nell’ultima nelle ultime vittorie contro Borussia e Bologna. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, questo è il miglior Lukaku di sempre e a dirlo sono i numeri.

Da quanto è arrivato in Serie A dalla stagione 2019-2020, il gigante belga ha totalizzato ben 31 reti. Meglio di lui solo Ciro Immobile con 42 centri e Cristiano Ronaldo con 39. Per lo score da grande bomber, come sottolinea il quotidiano sportivo, è stato decisivo Antonio Conte. Quasi un terzo delle reti segnate dall’Inter in campionato hanno la firma di Big Rom, che oltre a fare gol fa un grande lavoro anche per i compagni. Il tecnico leccese se lo tiene stretto e spera di vederlo esultare per molte altre stagioni.

