Serie A – Inter unica squadra tra le big con un Expected Points superiore agli attuali punti. Ecco perché è una buona notizia

In relazione agli avversari incontrati in questo inizio di campionato, non si può che ammettere che l’avvio di stagione dell’Inter stia andando nettamente al di sotto di quelle che erano le previsioni della vigilia. Con una Juventus tra l’altro meno a fuoco degli altri anni dopo l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina, la formazione nerazzurra non è stata comunque capace di saperne approfittare. Anzi, se c’è qualcuno che sta deludendo proprio come i bianconeri, quel qualcuno fa riferimento alla squadra allenata da Antonio Conte.

Va detto, però, che una buona dose di sfortuna l’Inter l’ha pagata in questo avvio di stagione, sia in campionato che in Champions League. Tra qualche svista arbitrale di troppo e diversi legni colpiti in gare decisive, la formazione di Antonio Conte avrebbe meritato qualcosina in più. In riferimento al campionato, ad esempio, la squadra nerazzurra è l’unica tra le prime 8 della classifica ad avere un coefficiente di Expected Points superiore all’effettivo numero di punti in classifica.

Questo significa che – ai punti – avrebbe sicuramente meritato di ritrovarsi più in alto in classifica, ma soprattutto che il percorso fondato sul predominio del gioco sembra essere quello giusto per il futuro. Basterebbe solamente avere più cattiveria e un pizzico di precisione in più sotto porta…

