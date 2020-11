Ufficiale – Real Madrid-Inter, Éder Militão è il calciatore positivo al coronavirus

E’ appena arrivato l’annuncio ufficiale da parte del Real Madrid sul calciatore che nella giornata di ieri aveva dato esito positivo agli ultimi tamponi effettuati. Si tratta di Éder Militão, difensore brasiliano costretto dunque a dare forfait in vista della gara di domani sera contro l’Inter a Valdebebas, per il terzo turno di Champions League. Come chiarito dal comunicato del club spagnolo, nel corso dell’ultimo giro di tamponi effettuato al gruppo squadra non sono emerse per fortuna altre positività.

Questa la nota ufficiale: “Il Real Madrid comunica che il nostro calciatore Éder Militão è risultato positivo ai test per il Covid-19 realizzati ieri, domenica mattina. Tutti gli altri calciatori e lo staff tecnico della prima squadra, così come tutti gli altri impiegati del club che lavorano a contatto con la prima squadra, hanno dato risultato negativo nella stessa prova. Dunque, si conferma nuovamente che tutti, ad eccezione di Éder Militão, hanno dato risultato negativo ai tamponi realizzati questa stessa mattina”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<