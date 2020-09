Inter-Fiorentina, D’Ambrosio (Inter Tv): “Non molliamo mai! Gol decisivi? Odio perdere. I cambi hanno fatto la differenza”

Dopo la pazza rimonta di San Siro sulla Fiorentina, D’Ambrosio si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la prima vittoria stagionale in campionato.

Ecco le sue parole: “Non molliamo mai, quest’Inter vuole sempre vincere. Siamo stati bravi a raddrizzarla, siamo andati sotto ma siamo rimasti concentrati e l’abbiamo rimessa sui binari giusti. Sono stati decisivi i cambi che hanno fatto la differenza”.

C’è da lavorare: “Dobbiamo stare attenti ai contropiedi perché in Serie A ci sono giocatori forti e veloci, dobbiamo essere più equilibrati”.

Obiettivi: “I cambi possono fare la differenza, la rosa è molto più competitiva. Siamo arrivati secondi per un punto, abbiamo perso una finale di Europa League. Vogliamo fare meglio dell’anno scorso”.

Gol decisivi: “Cerco sempre di mettere in difficoltà l’allenatore, in campo metto il 100%. Odio perdere e faccio di tutto per fare gol”.

Siamo LIVE ora su

YouTube. Entra a commentare la partita con noi