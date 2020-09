Inter-Fiorentina 4-3, secondo poker di fila all’esordio in campionato: non succedeva dal 1961!

Si aspettava probabilmente un esordio diverso Antonio Conte alla prima di campionato a San Siro contro la Fiorentina, al termine di in un incontro davvero tanto sofferto e vinto per il rotto della cuffia. Chiamata a rincorrere la squadra viola nel corso della partita, la sua Inter ha dovuto cambiare più volte pelle, mostrando cuore fino all’ultimo secondo e riuscendo a rimontare sul finale le due reti di svantaggio nel giro di due minuti per la vittoria finale.

Un 4-3 finale che per l’Inter vale una statistica particolare, immediatamente sottolineata da Opta. I nerazzurri, infatti, per la seconda stagione di fila hanno realizzato 4 gol alla prima di campionato, dopo il poker dello scorso anno contro il Lecce. Questo il dato storico sulla formazione interista: “L’Inter ha segnato almeno quattro reti all’esordio stagionale per due stagioni consecutive in Serie A per la prima volta dal 1961 (tre stagioni di fila in quel caso). Spietati”.

