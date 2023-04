Inter-Fiorentina, Lautaro non ci sta: abbandona subito San Siro

Clima inevitabilmente teso in casa Inter dopo l’ennesima sconfitta in campionato, la decima, che certifica un rendimento molto deludente nel 2023. Una serata molto amara, che non deve essere andata giù a Lautaro Martinez.

Come evidenziato da Dazn, nello studio post-partita di Inter-Fiorentina, il Toro avrebbe lasciato San Siro tutt’altro che felice, solamente 15 minuti dopo essere rientrato negli spogliatori al termine della gara. Una reazione forte, senza dubbio, che certifica la delusione per la sconfitta.

O c’è qualcosa in più? Forse un po’ di rabbia per la partenza solo dalla panchina? Difficile rispondere. Di certo, l’Inter avrà bisogno del suo attaccante al top della forma perché cercare di ribaltare l’inerzia di una stagione sempre più preoccupante.