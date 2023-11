Francesco Pio Esposito, il terzo dei fratelli, è quello che al momento sembra più promettente. Attualmente in prestito allo Spezia in Serie B, sta ben figurando tanto da poter ipotizzare un futuro nella Prima Squadra dell’Inter. L’attaccante classe 2005 si è raccontato a Sportweek. Il canterano nerazzurro ha parlato di Lautaro, definendolo con due aggettivi: “Forza e cattiveria”. E di Thuram: “Velocità”.

Poi, però, ha svelato che l’attaccante che gli piace di più è un ex interista, che ha lasciato il club proprio in estate: si tratta di Edin Dzeko. “Quello che mi piace di più è Dzeko, per la sua capacità di legare il gioco. Fa un lavoro clamoroso, credo che nessuno come lui sia importante per la squadra“.

Su un futuro all’Inter: “Guardare troppo lontano non è produttivo: se non ti concentri sul breve, come puoi arrivare a lungo termine?“.