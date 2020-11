Ultim’ora Inter – Gagliardini e Radu in viaggio verso Bergamo dopo gli ultimi tamponi negativi

Ennesimo colpo di scena per quanto riguarda gli tamponi realizzati dall’Inter a tutta la squadra. Dopo le positività di Radu e Gagliardini nei test effettuati venerdì mattina, probabilmente in quanto residui del virus che i due calciatori si erano già lasciati alle spalle la scorsa settimana, entrambi i giocatori si sono immediatamente sottoposti a nuovi tamponi nelle scorse ore. I risultati, arrivati durante la mattinata, hanno dato nuovamente esito negativo.

Per questo motivo, rispetto al pessimismo delle scorse ore, sia Gagliardini che Radu saranno a disposizione di Antonio Conte per il match delle 15.00 contro l’Atalanta. I due calciatori, come confermato dal giornalista Matteo Barzaghi, sono in viaggio per Bergamo e verranno aggregati al resto della squadra. Questo il tweet del giornalista:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<