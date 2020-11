GdS – L’Inter perde ancora Gagliardini e Radu: entrambi nuovamente positivi

Ancora brutte notizie in casa Inter per quanto riguarda il tema coronavirus. Dopo la positività di Daniele Padelli, nel giro di tamponi effettuati il venerdì mattina sono state registrate nuovamente le positività di Roberto Gagliardini e Ionut Radu. Entrambi erano già stati positivi al Covid-19, ma da qualche giorno erano rientrati regolarmente in gruppo dopo essere risultati negativi a più di un tampone. Gagliardini, tra l’altro, era pure subentrato in Champions League contro il Real Madrid al posto di Barella.

Secondo quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, probabilmente si tratta di un residuo della vecchia positività registrata dall’esame realizzato dal club nerazzurro. Un piccolo incidente di percorso che però obbligherà entrambi i calciatori a saltare la trasferta di Bergamo. A differenza del protocollo Uefa, infatti, quello stilato dalla FIGC prevede che anche i vecchi positivi debbano essere sottoposti costantemente ai tamponi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<