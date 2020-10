GdS – Inter, Gagliardini ancora positivo, oggi test per Radu. Conte attende Young

Dopo aver ritrovato sia Alessandro Bastoni che Radja Nainggolan, entrambi negativi al tampone realizzato lo scorso weekend, Antonio Conte finalmente si appresta a recuperare anche altri calciatori. Domani, ad esempio, sarà l’ultimo giorno di Milan Skriniar in quarantena in Slovacchia, dopo di che potrà effettuare un altro tampone ed eventualmente tornare a disposizione in caso di esito negativo. Oggi sarà invece giornata di test per Ionut Radu, altro calciatore indisponibile da diversi giorni.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, serve ancora pazienza invece per Roberto Gagliardini, che nel tampone cui si è sottoposto nella giornata di sabato è risultato ancora una volta positivo. Antonio Conte aspetta poi con trepida attesa e tanta fiducia anche Ashley Young, calciatore che ricopre un’importanza notevole all’interno del suo gioco e che solamente nella giornata di domani realizzerà altri test per sapere se si sarà lasciato o meno il coronavirus alle spalle.

