UFFICIALE – Inter, secondo tampone negativo: Bastoni è guarito

Ottime notizie per l’Inter e Antonio Conte. Secondo tampone negativo per Alessandro Bastoni. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore su Instagram.

Il difensore nerazzurro ora è a completa disposizione del mister in vista dell’esordio in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, in programma mercoledì sera a San Siro. Toccherà a Conte decidere se schierarlo o aspettare qualche altro giorno in più. I test fisici di questi giorni saranno fondamentali.

