Inter-Genoa 4-0, nerazzurri stupendi alla prima di A: classifica aggiornata e calendario

L'Inter cala il poker contro il Genoa e si regala i primi tre punti della stagione

Un'Inter da applausi. La squadra di mister Inzaghi stupisce e delizia il pubblico di San Siro (che bello vedere i tifosi allo stadio). Non poteva esserci esordio migliore per i nerazzurri, ma soprattutto per Hakan Calhanoglu che fa subito assist per Skriniar e poi segna il 2-0. Nel secondo tempo Vidal (subentrato) ed Edin Dzeko (primo timbro per il bosniaco) calano il poker. Calma, però. É solamente la prima e sicuramente, con tutto il rispetto del caso, ci sono avversari più temibili del Genoa. Ma bene così.