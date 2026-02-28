28 Febbraio 2026
Inter-Genoa, le formazioni UFFICIALI
Ecco le scelte ufficiali
Tutto pronto a San Siro per Inter-Genoa, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Cristian Chivu e Daniele De Rossi.
28 Febbraio 2026 – 20:45
San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 6 – De Vrij 30 – Carlos Augusto 11 – Luis Henrique 23 – Barella 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 14 – Bonny 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 36 Darmian, 31 Bisseck, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 8 Sucic 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Bastoni (1)
indisponibili
Lautaro Martinez
diffidati
–
Genoa 3-4-1-2
Formazione16 – Bijlow 27 – Marcandalli 5 – Ostigard 22 – Vasquez 77 – Ellertson 17 – Malinovskyi 32 – Frendrup 8 – Baldanzi 3 – Martin 9 – Vitinha 29 – Colombo Daniele De Rossi
Panchina
1 Leali, 39 Sommariva, 73 Masini, 21 Ekhator, 20 Sabelli, 70 Cornet, 14 Onana, 13 Zatterstrom, 18 Ekuban, 4 Amorim, 10 Messias
Ballottaggi
–
Squalificati
–
indisponibili
Otoa, Norton-Cuffy
diffidati
Masini, Marcandalli
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Zingarelli – Bercigli
Quarto Uomo: Perri
Var: Maggioni – AVAR: Guida