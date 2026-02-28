Pagelle LIVE Inter-Genoa: voti e giudizi
Voti e giudizi in tempo reale
L’Inter di Chivu scende in campo per la ventisettesima giornata di Serie A contro il Genoa di Daniele De Rossi.
Di seguito le pagelle di Passione Inter.
Pagelle Inter-Genoa: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6 –
AKANJI 5.5 – Forse risente ancora del gol causato contro il Bodo, o della botta in testa che aveva preso poco prima. Manda in fallo laterale un appoggio semplice ed uno stop che non avrebbe dovuto causargli problemi.
DE VRIJ 6 –
CARLOS AUGUSTO 6 –
DIMARCO 7 – Il gol del vantaggio è la solita perla di grande precisione balistica.
MKHITARYAN 6.5 – Ferma il Genoa con un fallo tattico che gli costa il giallo e spacca la traversa con un tiro pericolosissimo. Mette poi un grande pallone a Dimarco per il gol del vantaggio.
ZIELINSKI 6 –
BARELLA 5.5 – Si vede che ci tiene (esulta ad una rimessa laterale guadagnata su suo intervento in scivolata) ma è impreciso e confusionario. Deve cercare giocate più semplici.
LUIS HENRIQUE 6 – Sempre molto propositivo e preciso nella prima giocata, poi ricade nella solita timidezza negli ultimi metri.
THURAM 5.5 – Poco incisivo: ci vuole più cattiveria e fame sotto porta per un attaccante come lui che deve anche riscattarsi di qualche prestazione non convincente.
BONNY 6.5 – Più brillante del compagno di reparto, costringe Bijlow ad una grande parata.
Inter-Genoa, il tabellino
Marcatori: –
Arbitro: Michael Fabbri
Ammoniti: – R. Malinovskyi 9′, H. Mkhitaryan 21′
Espulsi: –