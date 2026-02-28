28 Febbraio 2026

Pagelle LIVE Inter-Genoa: voti e giudizi

Voti e giudizi in tempo reale

L’Inter di Chivu scende in campo per la ventisettesima giornata di Serie A contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Inter-Genoa: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6 –

AKANJI 5.5 – Forse risente ancora del gol causato contro il Bodo, o della botta in testa che aveva preso poco prima. Manda in fallo laterale un appoggio semplice ed uno stop che non avrebbe dovuto causargli problemi.

DE VRIJ 6 –

CARLOS AUGUSTO 6 –

DIMARCO 7 – Il gol del vantaggio è la solita perla di grande precisione balistica.

MKHITARYAN 6.5 – Ferma il Genoa con un fallo tattico che gli costa il giallo e spacca la traversa con un tiro pericolosissimo. Mette poi un grande pallone a Dimarco per il gol del vantaggio.

ZIELINSKI 6 –

BARELLA 5.5 – Si vede che ci tiene (esulta ad una rimessa laterale guadagnata su suo intervento in scivolata) ma è impreciso e confusionario. Deve cercare giocate più semplici.

LUIS HENRIQUE 6 – Sempre molto propositivo e preciso nella prima giocata, poi ricade nella solita timidezza negli ultimi metri.

THURAM 5.5 – Poco incisivo: ci vuole più cattiveria e fame sotto porta per un attaccante come lui che deve anche riscattarsi di qualche prestazione non convincente.

BONNY 6.5 – Più brillante del compagno di reparto, costringe Bijlow ad una grande parata.

Inter-Genoa, il tabellino

Marcatori: –

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: – R. Malinovskyi 9′, H. Mkhitaryan 21′

Espulsi: –

Autore:
Romina Sorbelli