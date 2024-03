Inter-Genoa, l’annuncio di Inzaghi: “Ci saranno rotazioni e assenze”

Niente conferenza stampa per Simone Inzaghi che alla vigilia di Inter-Genoa, posticipo del lunedì della 27a giornata di Serie A, interviene ai microfoni di Inter TV per presentare la gara. Queste le sue dichiarazioni:

L’AVVERSARIO – “Sarà una partita dura e difficile perché il Genoa è un’ottima squadra, ha 33 punti quindi stanno facendo un ottimo campionato. Nelle ultime 12 gare penso che abbiano perso solo con l’Atalanta nei minuti finali e quindi è una squadra in condizione che dovremo affrontare con tanta concentrazione”.

LA PARTITA – “Sicuramente il Genoa occupa molto bene il campo, fanno le due fasi molto bene e quindi bisognerà avere una grandissima concentrazione, bisognerà essere puliti tecnicamente cercando di sviluppare il nostro solito gioco”.

ROTAZIONI – “Senz’altro ci saranno dei cambiamenti ma ho la fortuna di avere i ragazzi a disposizione, qualcuno purtroppo mancherà anche domani. Ma abbiamo visto che giocando così tanto qualche giocatore non sempre ce l’hai disponibile, però tutti quelli che sono stati impiegati hanno dato ottime risposte”.

SEGRETO DELL’INTER – “Insieme al mio staff abbiamo trovato in questi 30 mesi all’Inter grandissima disponibilità da parte di tutti i giocatori, non solo di quest’anno ma anche di altri anni quindi noi cerchiamo di portare come staff i nostri principi poi i ragazzi sono stati molto bravi a metterli in pratica”.

IL 2024 DELL’INTER – “Con una sola parola? Direi continuare. Nel senso che abbiamo fatto in questi due mesi nel migliore dei modi ma sappiamo che già da domani sarà una partita molto difficile e ne arriveranno tantissime altre però dobbiamo continuare a lavorare in questo modo con corsa e determinazione”.