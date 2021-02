Inter-Genoa, Lukaku(Sky): “Titolo capocannoniere? L’Inter viene prima di tutto, gioco per vincere con la squadra”

L’Inter consolida la vetta in classifica dopo la bella vittoria per 3 a 0 sul Genoa. Ai microfoni di Sky Romelu Lukaku, leader nerazzurro, ha detto la sua sulla partita.

Lukaku ha dichiarato: “Stiamo crescendo e siamo primi in classifica, è una sensazione che fa bene. Ma dobbiamo continuare e non mollare, l’anno scorso abbiamo fatto troppe sconfitte. Io sono felice ma dobbiamo già pensare al Parma. Queste partite sono opportunità per dire alle altre che ci siamo. Ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo vivere partita dopo partita. Questa gara era un test per vedere se eravamo sul pezzo, ma abbiamo fatto bene. Tre goal e zero subiti”.

“La mia mentalità è quella di migliorarsi sempre, ma penso che tanti stanno crescendo qui, siamo tutti giovani. Barella, Bastoni, Skriniar, De Vrij, lavoriamo ogni giorno per vincere partite come questa. Il titolo di capocannoniere? L‘Inter è più importante di tutto, io voglio vincere con la squadra e per la squadra. Io sto benissimo qui”.

