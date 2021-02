Inter-Genoa, Eriksen in campo per 90′: è la prima volta in campionato da quando è in nerazzurro

Christian Eriksen ha definitivamente conquistato la fiducia dell’allenatore nerazzurro Antonio Conte. Il fatto che il danese sia rimasto in campo per tutto il match, solitamente viene sostituito a partita in corso, la dice lunga su quanto Conte faccia affidamento su di lui in questo periodo. Il centrocampista anche oggi ha messo in mostra un’ottima prestazione di attenzione e palleggio. Per il giocatore è la prima volta con la maglia dell’Inter in cui gioca un’intera partita in Serie A: ora c’è la conferma, Christian Eriksen è tornato.

LE PAGELLE DI INTER-GENOA >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi