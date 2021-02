LIVE – Segui le pagelle di Inter-Genoa in diretta su PassioneInter

In seguito al pareggio della Juventus a Verona ed in attesa del risultato del Milan all’Olimpico contro la Roma, Inter-Genoa diventa, per i ragazzi di Antonio Conte, una gara importante tanto quanto il derby di settimana scorsa. Per i nerazzurri l’occasione è ghiotta: anzitutto per allungare di altri due punti sui bianconeri, ma anche per sperare di aumentare il distacco dai rossoneri, impegnati in una trasferta molto ostica.

Ecco a voi, come di consueto, le pagelle live di Inter-Genoa curate da PassioneInter, mentre sui nostri canali di YouTube e Twitch vi offriamo la live reaction del match.

All. Antonio CONTE 6

VAI ALLA SCHEDA CON LE PAGELLE DEI CALCIATORI >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi